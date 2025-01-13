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Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’u geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’u geçti

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini düşürme ihtimalinin azaldığına dair beklentiler nedeniyle Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’un üzerine çıktı.

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Dolar, ABD'de geçen hafta açıklanan ve beklentilerden çok daha güçlü gelen istihdam raporundaki verilerinin ardından avro ve sterlin karşısında güçlendi.

Avrupa’da ABD doları avro karşısında 1,020034 ve İngiliz sterlini karşısında 1,213122 seviyelerine gelirken, dolar endeksi de Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’un üzerine çıktı.

Analistler, ABD’deki güçlü ekonomik verilerin yanı sıra yüzde 2 hedefine ulaşmayan enflasyon oranı nedeniyle Fed’in faiz indirimlerini asgari düzeyde tutacağına yönelik beklentilerin doları gelişen ve gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı daha cazip hale getirdiğini belirtiyor.

Öte yandan, Avrupa’nın başat ekonomilerinde yaşanan durgunluk dönemi de doların güçlenmesini destekleyen bir başka unsur olarak ön plana çıkıyor.

Dolar endeksi, ABD’deki başkanlık süreci ve Donald Trump’ın kazanmasıyla başlayan yükselişini sürdürürken, uzmanlar, ABD’de yeni yönetimin uygulaması beklenen tarifelerin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği ve bu durumun Fed’i faiz indirimleri konusunda daha da temkinli yapabileceğine işaret ediyor.

Kovid-19 salgını ve küresel çapta yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle Eylül 2022'de 114,8 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi, bu endişelerin etkisinin azalmasıyla Kasım 2022'den itibaren 110 seviyesinin altına gerilemişti.

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