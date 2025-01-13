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Bakan Murat Kurum, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı kabul etti

Bakan Murat Kurum, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı kabul etti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede kentsel dönüşüm ele alındı ve belediyelerle işbirliğinin önemi vurgulandı.

Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Bakanlığımızda, Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan'ı kabul ettik. İstanbul'umuzda yer alan riskli yapıları bir an önce dönüştürerek, vatandaşlarımızı sağlam yuvalarına kavuşturmak için her bir belediyemizle işbirliği içinde olmaya ve durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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