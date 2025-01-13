Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütüne ait bir mağarayı tespit ettiği belirtildi.

Mağaradaki silah ve mühimmatların kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, ele geçirilen malzemeler şu şekilde sıralandı:

"Bir AT-4 tanksavar silahı, iki 66 milimetre lav roketi, üç m67 taarruz tipi el bombası, 2 bin 900 5,56 milimetre mühimmat, 150 7,62 milimetre AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1920 7,62 milimetre mühimmat, 2 alfa fair düzenek ve uzaktan kumandası, 120 elektrikli fünye, bir akü, 500 metre çift nakilli kablo, bir kutu muhtelif sağlık malzemesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve muhtelif yaşam malzemeleri."