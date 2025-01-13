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Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı

Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı

Merkez Bankası'nın 2025 yılındaki ilk faiz toplantısına 10 gün kaldı. Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor. Uzmanlar, kararın mevduat faizlerini etkileyebileceğini belirtiyor. Mevduat faizlerinde yüzde 50 ve üzerindeki rakamlar için son günler olabileceği ifade ediliyor.

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Merkez Bankası, yılın ilk faiz toplantısı 23 Ocak'ta gerçekleştirecek. Bu yıl 12 yerine 8 toplanıtı yapacak olan TCMB'nin parasal gevşeme adımlarını devam ettirmesi bekleniyor.

Piyasalarda TCMB'nin 250 baz puan faiz indirimlerine devam edeceği öngörülüyor. Merkez Bankası, aralık ayında politika faizini 250 baz puan faiz indirmiş ve yüzde 47,5'e çekmişti. Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidilmişti.

FAİZ İNDİRİMİ MEVDUATI NASIL ETKİLER?

Uzmanlar, faiz indirimleri ile birlikte mevduat faizlerinde aşağı yönlü güncellemeler olabileceğini belirtiyor.

Mevduat faizlerinde yüzde 50 ve üzerindeki rakamlar için son günler olabileceği ifade ediliyor.

Politika faizini yüzde 45'e çekilmesi halinde mevduata yüzde 50 ve üzeri faizlerin çok yüksek kalacağı kaydediliyor.

MEVDUATA NE KADAR FAİZ VERİLİYOR?

Bugün itibarıyla parasını mevduatta değerlendirmek isteyenlere kısa vadeli yatırımlar için faiz oranı yüzde 48-53 olarak uygulanıyor.

Uzun vadeli mevduatlarda ise faiz yüzde 40 civarında seyrediyor.

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