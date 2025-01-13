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Akdeniz Belediye Başkan Vekili olan Kaymakam Şener göreve başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akdeniz Belediye Başkan Vekili olan Kaymakam Şener göreve başladı

 İçişleri Bakanlığınca Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zeyit Şener, yeni görevine başladı.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Akdeniz Belediyesinin hizmet binasına giden Kaymakam Şener'in, Başkanlık makamına geçerek görevine başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli bütün tedbirlerin kararlılıkla alınacağını belirtti.

Şener, Akdeniz ilçesi genelinde hizmet ve projelerin kesintisiz ve ayrımsız şekilde devam edeceğini bildirdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 10 Ocak'ta "terör örgütü propagandası yapma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlattığı soruşturmada, Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Sarıyıldız, Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklanmış, Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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