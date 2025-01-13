Kerem Aktürkoğlu penaltılarda hata yapmadı

Sezon başında Benfica formasıyla fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu, son dönemde performansı düştü formayı kaybetti. Lig Kupası finalinde oyuna sonradan giren Aktürkoğlu, penaltılarda hata yapmadı ve kupaya uzandı.

Abone ol

Benfica, Portekiz Lig Kupası finalinde Sporting Lizbon ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren maçta Benfica, rakibini penaltı atışlarında 7-6 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Benfica'nın normal süredeki golünü 29. dakikada Andreas Schjeldrup attı. Sporting Lizbon'un tek golü ise 43. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan bulduğu golle geldi.



Maçta Benfica adına Kerem Aktürkoğlu, 46. dakikada Andreas Schjeldrup'un yerine oyuna girdi. Orkun Kökçü ise maça ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetle Benfica, Portekiz Lig Kupası'nda 8. şampiyonluğuna ulaştı.



Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine müthiş bir giriş yaparak ilk 9 maçında 7 gol ve 3 asist üretmişti. Ancak son 12 maçında sadece 1 gol atabilen Kerem, performansındaki bu düşüşle eleştirilerin odağı oldu. Yarı final maçında olduğu gibi finalde de yedek kulübesinde oturan Kerem, teknik direktör Bruno Lage tarafından kadroda tercih edilmedi.



Benfica'nın genç yıldızı Andreas Schjelderup, Sporting Lizbon'a attığı golle herkesin dikkatini çekti. Schjelderup'un artan performansı, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'deki konumunu tehlikeye attı. Portekiz'in önemli gazetelerinden A Bola, maç öncesi yayımladığı haberde, Norveçli oyuncunun yükselen formuyla Kerem'in kadrodaki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulamıştı.



A Bola gazetesi, Kerem Aktürkoğlu hakkındaki değerlendirmesinde şunları belirtti: "Schjelderup, Luz'a geldikten iki yıl sonra ilk 11'e yerleşti ve gösterdiği performansla teknik direktör Bruno Lage'i etkiledi. Kadroda kalıcı bir yer ediniyor ve Kerem Aktürkoğlu için büyük bir tehlike arz ediyor."