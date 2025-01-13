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Edirne'de ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Edirne'de ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Edirne Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

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Edirne Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarına işaret edildi.

BİR SONRAKİ DUYURUYA KADAR YASAK!

Açıklamada, trafik seyir ve can güvenliği için bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Edirne'de hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 7 ve en yüksek 5 derecede olması bekleniyor. Kar yağışının hafta ortasına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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