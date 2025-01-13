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DEM Partili Akdeniz Belediyesi Başkanı tutuklandı yerine kayyum atandı

DEM Partili Akdeniz Belediyesi Başkanı tutuklandı yerine kayyum atandı

Mersin’in Akdeniz ilçesinin DEM Partili belediyesine yönelik operasyonda Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile dört meclis üyesi tutuklandı. Mersin Valiliği, belediye başkanvekili olarak Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener’in görevlendirilmesine karar verdi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sarıyıldız ile Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklandı, Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayyum atandı

Mersin Valiliği, Akdeniz Belediyesine, belediye başkanvekili olarak Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in görevlendirilmesine karar verdi.

Başsavcılığın "terör örgütü propagandası yapma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlattığı soruşturmada, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

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