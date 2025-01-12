Köprü ve otoyol geçiş ücretleri belli oldu

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. 13 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL, Osmangazi Köprüsü ise 795 TL olarak belirlendi. Zam öncesi bu ücretler sırasıyla 33 TL, 70 TL, 585 TL ve 555 TL idi.

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Köprü ve otoyollarda alınan geçiş ücretlerine yapılan zamlar belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; "Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir"

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yön geçiş 47 TL'ye,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş 47 TL'ye,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Tek yön geçiş 80 TL'ye,

1915 Çanakkale Köprüsü tek yön geçiş 790 TL'ye,

Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş 795 TL'ye çıkarıldı.

Yeni ücretler, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak.

2024 yılındaki geçiş ücretleri ne kadardı?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 585 TL, Osmangazi Köprüsü 555 TL, İstanbul – Ankara Anadolu Otoyolu 187 TL, İstanbul- İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü dahil 1370 TL idi.