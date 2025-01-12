BIST 9.911
DOLAR 35,42
EURO 36,32
ALTIN 3.064,70
HABER /  SPOR

Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!

Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ekiplerinin 2. transfer dönemine ilişkin harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit 3,8 milyar lirayla Trabzonspor'a verilirken, en düşük limit 101 milyon lirayla Adana Demirspor'un oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig'deki ekiplerin 2. transfer ve tescil dönemindeki harcama limitlerini belirledi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre yüzde 30'luk sapma payının da yer aldığı listeye göre, en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 lirayla Trabzonspor'un oldu. Bordo-mavili kulübü 1 milyar 832 milyon 108 bin 271 lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin 273 lirayla Galatasaray takip etti.

Harcama limiti en düşük olan kulüp ise 101 milyon 428 bin 974 lirayla Adana Demirspor oldu.

TFF'nin açıkladığı harcama limitleri şu şekilde:

Galatasaray: 1.764.529.273 - 2.293.888.055
Fenerbahçe: 1.832.108.271 - 2.381.740.752
Trabzonspor: 3.833.550.392 - 4.983.615.510
Başakşehir FK: 378.977.636 - 492.670.927
Kasımpaşa: 402.239.726 - 522.911.644
Beşiktaş: 919.741.014 - 1.195.663.318
Sivasspor: 228.264.578 - 296.743.951
Alanyaspor: 445.011.320 - 578.514.715
Ç. Rizespor: 206.223.736 - 268.090.857
Antalyaspor: 181.469.677 - 235.910.580
Gaziantep FK: 155.508.650 - 202.161.245
A. Demirspor: 101.428.974 - 131.857.666
Samsunspor: 378.487.218 - 492.033.383
Kayserispor: 265.591.243 - 345.268.616
Hatayspor: 208.413.381 - 270.937.395
Konyaspor: 120.782.235 - 157.016.905
Eyüpspor: 193.267.117 - 251.247.252
Göztepe: 193.267.117 - 257.247.252
Bodrum FK: 193.267.117 - 257.247.252

ÖNCEKİ HABERLER
Karadeniz'de korkutan deprem
Karadeniz'de korkutan deprem
Amasya'da sondaj çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Amasya'da sondaj çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Başakşehir - Galatasaray / Canlı
Başakşehir - Galatasaray / Canlı
Kuleli Askeri Lisesi önünde atıksu alarmı: Bakanlık harekete geçti
Kuleli Askeri Lisesi önünde atıksu alarmı: Bakanlık harekete geçti
Amasya'da iki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Amasya'da iki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Sancaktepe'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sancaktepe'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sivasspor ile Alanyaspor haftayı 1'er puanla kapattı
Sivasspor ile Alanyaspor haftayı 1'er puanla kapattı
Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Biz geçmişin değil geleceğin partisiyiz
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Biz geçmişin değil geleceğin partisiyiz
Dehşet! Kızını ve birlikte yaşadığı kadın öldürüldü
Dehşet! Kızını ve birlikte yaşadığı kadın öldürüldü
CHP lideri Özgür Özel: Hodri meydan bu Mart'ta seçimi yapalım
CHP lideri Özgür Özel: Hodri meydan bu Mart'ta seçimi yapalım
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret: Sırrı Süreyya Önder'den açıklama
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret: Sırrı Süreyya Önder'den açıklama