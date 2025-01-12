Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ekiplerinin 2. transfer dönemine ilişkin harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit 3,8 milyar lirayla Trabzonspor'a verilirken, en düşük limit 101 milyon lirayla Adana Demirspor'un oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig'deki ekiplerin 2. transfer ve tescil dönemindeki harcama limitlerini belirledi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre yüzde 30'luk sapma payının da yer aldığı listeye göre, en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 lirayla Trabzonspor'un oldu. Bordo-mavili kulübü 1 milyar 832 milyon 108 bin 271 lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin 273 lirayla Galatasaray takip etti.

Harcama limiti en düşük olan kulüp ise 101 milyon 428 bin 974 lirayla Adana Demirspor oldu.

TFF'nin açıkladığı harcama limitleri şu şekilde:

Galatasaray: 1.764.529.273 - 2.293.888.055

Fenerbahçe: 1.832.108.271 - 2.381.740.752

Trabzonspor: 3.833.550.392 - 4.983.615.510

Başakşehir FK: 378.977.636 - 492.670.927

Kasımpaşa: 402.239.726 - 522.911.644

Beşiktaş: 919.741.014 - 1.195.663.318

Sivasspor: 228.264.578 - 296.743.951

Alanyaspor: 445.011.320 - 578.514.715

Ç. Rizespor: 206.223.736 - 268.090.857

Antalyaspor: 181.469.677 - 235.910.580

Gaziantep FK: 155.508.650 - 202.161.245

A. Demirspor: 101.428.974 - 131.857.666

Samsunspor: 378.487.218 - 492.033.383

Kayserispor: 265.591.243 - 345.268.616

Hatayspor: 208.413.381 - 270.937.395

Konyaspor: 120.782.235 - 157.016.905

Eyüpspor: 193.267.117 - 251.247.252

Göztepe: 193.267.117 - 257.247.252

Bodrum FK: 193.267.117 - 257.247.252