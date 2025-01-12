Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ekiplerinin 2. transfer dönemine ilişkin harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit 3,8 milyar lirayla Trabzonspor'a verilirken, en düşük limit 101 milyon lirayla Adana Demirspor'un oldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig'deki ekiplerin 2. transfer ve tescil dönemindeki harcama limitlerini belirledi.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre yüzde 30'luk sapma payının da yer aldığı listeye göre, en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 lirayla Trabzonspor'un oldu. Bordo-mavili kulübü 1 milyar 832 milyon 108 bin 271 lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin 273 lirayla Galatasaray takip etti.
Harcama limiti en düşük olan kulüp ise 101 milyon 428 bin 974 lirayla Adana Demirspor oldu.
TFF'nin açıkladığı harcama limitleri şu şekilde:
Galatasaray: 1.764.529.273 - 2.293.888.055
Fenerbahçe: 1.832.108.271 - 2.381.740.752
Trabzonspor: 3.833.550.392 - 4.983.615.510
Başakşehir FK: 378.977.636 - 492.670.927
Kasımpaşa: 402.239.726 - 522.911.644
Beşiktaş: 919.741.014 - 1.195.663.318
Sivasspor: 228.264.578 - 296.743.951
Alanyaspor: 445.011.320 - 578.514.715
Ç. Rizespor: 206.223.736 - 268.090.857
Antalyaspor: 181.469.677 - 235.910.580
Gaziantep FK: 155.508.650 - 202.161.245
A. Demirspor: 101.428.974 - 131.857.666
Samsunspor: 378.487.218 - 492.033.383
Kayserispor: 265.591.243 - 345.268.616
Hatayspor: 208.413.381 - 270.937.395
Konyaspor: 120.782.235 - 157.016.905
Eyüpspor: 193.267.117 - 251.247.252
Göztepe: 193.267.117 - 257.247.252
Bodrum FK: 193.267.117 - 257.247.252