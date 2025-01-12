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Karadeniz'de korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem

Karadeniz'de saat 17.49'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, sarsıntının can veya mal kaybına yol açtığına dair bir bilgi bulunmadığı belirtildi.

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Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybına yönelik açıklama yapılmadı.

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