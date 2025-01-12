CHP lideri Özgür Özel: Hodri meydan bu Mart'ta seçimi yapalım

CHP lideri Özgür Özel, "Geçim yoksa seçim var. Kaçamayacaklar. Dün yeniden aday olmak istediğini söylemiş. Hodri meydan diyorum. Bu hafta karar alalım. Bu Mart'ta seçimi yapalım." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Çiğli ilçesinde kent lokantası ve kent kitaplığının açılışını gerçekleştirdi.

Ülke genelinde 110'uncu kent lokantasının açılışını yaptıklarını belirten Özel, kitaplığa adı verilen Özge Polat'ın 7 Ekim 2024'te eski eşi tarafından silahla yaralandığını, bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştuğunu hatırlattı.

Özel, İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçtiği ilk senede kadın cinayetlerinin azaldığına işaret ederek, iktidar olduklarında hızla sözleşmeye geri döneceklerini kaydetti.

Sosyal belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırmak istediklerini dile getiren Özel, bu sayede anneleri sosyal hayatta ve iş hayatının içinde tutmak istediklerini ifade etti.

Özel, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, emekli maaş zammı ile yeni asgari ücret oranlarına tepki gösterdi.

Konuşmasının sonunda törene katılanlarla birlikte iktidara tepki için "kırmızı kart" gösteren Özel, "81 ilde 973 ilçede bu iktidardan memnun olmayan herkesi kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Geçim yoksa seçim var. Kaçamayacaklar. Dün yeniden aday olmak istediğini söylemiş. Hodri meydan diyorum. Bu hafta karar alalım. Bu Mart'ta seçimi yapalım." dedi.