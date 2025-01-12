BIST 9.911
DOLAR 35,42
EURO 36,32
ALTIN 3.064,70
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kafile bugün özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat kadroda yer almıyor. Bu oyuncuların dışında Samet Akaydin da teknik ekip kararıyla Konya'ya götürülmeyen bir diğer isim oldu.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik Konya kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

İlgili Haberler
Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de 4 eksik
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaraylı Mauro Icardi aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı: "Wanda Nara görmesin"
Foto Galeri Galatasaraylı Mauro Icardi aşka geldi! Yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı: "Wanda Nara görmesin" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Biz geçmişin değil geleceğin partisiyiz
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Biz geçmişin değil geleceğin partisiyiz
Dehşet! Kızını ve birlikte yaşadığı kadın öldürüldü
Dehşet! Kızını ve birlikte yaşadığı kadın öldürüldü
CHP lideri Özgür Özel: Hodri meydan bu Mart'ta seçimi yapalım
CHP lideri Özgür Özel: Hodri meydan bu Mart'ta seçimi yapalım
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret: Sırrı Süreyya Önder'den açıklama
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret: Sırrı Süreyya Önder'den açıklama
Hastanede panik! Bomba ihbarı ekipleri alarma geçirdi, valilikten açıklama
Hastanede panik! Bomba ihbarı ekipleri alarma geçirdi, valilikten açıklama
Trabzonspor-Antalyaspor Süper Lig maçı (canlı)
Trabzonspor-Antalyaspor Süper Lig maçı (canlı)
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 3 yıl daha uzattı
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun adı belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun adı belli oldu
Yeniköprü Tüneli trafiğe açıldı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Seyahat süresi 22 dakikaya indi
Yeniköprü Tüneli trafiğe açıldı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Seyahat süresi 22 dakikaya indi
Bakan Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı
Bakan Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı
Ayşe Barım olayında yeni gelişme! Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Ayşe Barım olayında yeni gelişme! Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Gazze'de can kaybı arttı! Soykırımcı İsrail son 5 günde 70 çocuk öldürdü
Gazze'de can kaybı arttı! Soykırımcı İsrail son 5 günde 70 çocuk öldürdü