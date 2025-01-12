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Gazze'de can kaybı arttı! Soykırımcı İsrail son 5 günde 70 çocuk öldürdü

Gazze'de can kaybı arttı! Soykırımcı İsrail son 5 günde 70 çocuk öldürdü

İsrail'in 464 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in saldırılarında son 5 günde 70 çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 464 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 89 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 565'e, yaralı sayısının da 109 bin 660'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in saldırılarında son 5 günde 70 çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

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