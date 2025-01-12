Ali Koç ile görüştüğü iddia edilmişti! Sergen Yalçın'dan açıklama

Sergen Yalçın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşme yaptığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Yalçın, "Benimle Ali Bey niye görüşsün? Ne alaka? Herhalde birisi yaptırıyor bu haberleri. İnanılmaz. Alakam yok yazılanlarla" diyerek iddiaları yalanladı.

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Beşiktaş, Süper Lig’in 19’uncu haftasında sahasında Bodrum FK’yı 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından ise teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Ekol TV'de açıklamalar yaptı.

Yalçın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşme yapmadığını belirterek çıkan iddiaları yalanladı. Sergen Yalçın, şu sözleri sarf etti:

Bugün Fenerbahçe ile yapılan haberin artık yalan olmasını konuşmuyorum. Bir de ahlaksızca. Çünkü antrenörü olan bir takım. Benimle Ali Bey niye görüşsün? Ne alaka? Herhalde birisi yaptırıyor bu haberleri. İnanılmaz. Alakam yok yazılanlarla. Çok ahlaksızca haberler yapılıyor. En azından inandırıcılığı olan haberler yapın.

Öte yandan Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Bugün, OdaTv adlı mecrada yayınlanan Başkanımız Ali Y. Koç ile Sn. Sergen Yalçın'ın görüşme yaptığı iddiası, külliyen yalandır. Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır.