Hakkari'de kar nedeniyle 132 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 132 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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Gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Yağışın ulaşımda aksamalara neden olduğu Hakkari'de, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle 132 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin söz konusu yolları açmaya çalıştığı kentte, Karayolları ve Hakkari Belediyesi ekipleri de yol ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Yüksekova ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Yağışın hayatı olumsuz etkilediği ilçede vatandaşlar, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.