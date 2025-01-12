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Bakan Yılmaz Tunç'tan Adana'da hayatını kaybeden savcı adayı için açıklama!

Bakan Yılmaz Tunç'tan Adana'da hayatını kaybeden savcı adayı için açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da otel odasında ölü olarak bulunan savcı adayı Mithat Can Yalman için taziye mesajı paylaşarak olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Adana Adliyesi'nde staj yapan savcı adayımız Mithat Can Yalman'ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Savcı adayımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Yaşanan acı olayın hemen ardından adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan M.C.Y'den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.C.Y'nin otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, M.C.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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