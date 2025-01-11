Fransa'da tramvay faciası! Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın Starzburg kentinde yer alan metro istasyonunda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

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Reuters ve Fransız basınında yer alan son dakika haberine göre, Fransa'nın Strazburg kentinde yer alan metro istasyonunda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı.

İKİ TRAMVAY KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Fransız haber kanalı BFM TV'ye göre kaza, tramvaylardan birinin ray değiştirip Strazburg'un merkez istasyonunda duran bir başka tramvaya çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralanırken, tramvaylardan biri çarpmanın etkisiyle raylardan çıktı.

Bas-Rhin bölgesi itfaiye ekibi, acil durum ekiplerinin erişimini kolaylaştırmak için bölgeden uzak durulmasını istedi.

Sosyal medyadaki görüntülerde, kazaya karışan tramvaylardan dumanların yükselmesi ve insanların tramvay kapılarını açmaya çalışması yer alıyor. Ayrıca yaralıların yerde yattığı ve birçok kişinin panik içinde koşuşturduğu görülüyor.