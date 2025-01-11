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Ciro Immobile: Karmaşık bir durumdayız

Ciro Immobile: Karmaşık bir durumdayız

Beşiktaş'ın Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ettiği maçta takımının 2. golünü kaydeden Ciro Immobile, mücadelenin ardından "Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımın gollerini 32. dakikada Cher Ndour ile 40. dakikada Ciro Immobile attı.

Bodrum FK'nın tek golünü ise 90+4. dakikada George Puscas kaydetti.

Müsabakanın ardından ise Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu.

KARMAŞIK BİR DURUMDAYIZ"

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen İtalyan golcü, şu ifadeleri kullandı:

Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık.

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