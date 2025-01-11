Hadi Özışık, 'Özgür Özel haklı' deyince Şaban Sevinç çok sevindi ama...

Fransa'da tramvay faciası! Çok sayıda yaralı var

DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: Liderlere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar