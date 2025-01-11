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Hadi Özışık, 'Özgür Özel haklı' deyince Şaban Sevinç çok sevindi ama...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük sürprizini açıkladı. Gün içerisinde 'büyük sürpriz' açıklayacağını söyleyen CHP lideri, iktidara kırmızı kart göstermişti.

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Özellikli CHP'lileri büyük hayal kırıklığına uğratan Özgür Özel 2017 yılında yapmış oldukları kırmız kart eylemini yeniden gerçekleştirdi.

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programın konukları İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Gazeteci Gaffar Yakınca'ydı.

Türkiye ve dünyadaki en sıcak gelişmeler ve Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışı Ekol TV'de "Tartışma Zemini"nde masaya yatırıldı. Çağlar Cilara sordu İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yanıtladı.

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