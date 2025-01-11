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Beşiktaş - Bodrum FK (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Bodrum FK (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Bodrum FK ile ilk kez rakip oluyor.

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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ 2-0 BODRUM FK (CANLI SKOR)

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Bodrum FK

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Immobile.

BODRUM FK: Diogo, Ondřej Čelůstka, Ajeti, Ali, Cenk, Ege, Taylan, Fredy, Musah Mohammed, Gökdeniz, Seferi

STAT: Tüpraş
HAKEM: Mehmet Türkmen
SAAT: 19.00
YAYIN: BeIN Sports 1

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