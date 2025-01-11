Beşiktaş - Bodrum FK (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Bodrum FK ile ilk kez rakip oluyor.Abone ol
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ 2-0 BODRUM FK (CANLI SKOR)
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Bodrum FK
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Immobile.
BODRUM FK: Diogo, Ondřej Čelůstka, Ajeti, Ali, Cenk, Ege, Taylan, Fredy, Musah Mohammed, Gökdeniz, Seferi
STAT: Tüpraş
HAKEM: Mehmet Türkmen
SAAT: 19.00
YAYIN: BeIN Sports 1