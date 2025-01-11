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Rizespor deplasmanda Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti

Rizespor deplasmanda Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti

Rizespor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Yılmaz Bal yönetimindeki Hatayspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Rizespor, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

İLK YARIDA EŞİTLİK BOZULMADI

Rizespor, 11. dakikada Lamine Diack'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hatayspor, bu gole 23. dakikada Bilal Boutobba ile cevap verdi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

GHEZZAL İLK GOLÜNÜ ATTI, RİZESPOR 3 PUANI ALDI

Rizespor, 62. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Rachid Ghezzal, topu ağlara gönderdi ve 63. dakikada takımını 2-1 öne taşıdı. Ghezzal, Rizespor formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Rizespor, Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

HATAYSPOR'DA İKİ CEZALI

Öte yandan Hatayspor'da sarı kart gören Rui Pedro ve Erce Kardeşler, gelecek hafta Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

RİZESPOR, 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Rizespor, Hatayspor deplasmanındaki galibiyetle birlikte ligde dört maç sonra galibiyet aldı.

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