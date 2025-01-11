SDG elebaşı Abdi'den yeni Suriye ve Türkiye mesajı

Türkiye ve yeni Suriye yönetiminin “örgütü lağv et, silahları teslim et” çağrısı yaptığı Suriye PKK’sı elebaşından yeni bir adım geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Suriye’nin fiili Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşen YPG/SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, İngiliz Sky News kanalının Arapça uzantısına yaptığı açıklamada yeni Suriye bayrağıyla görüntü verdi.

“Mazlum Kobani” kod adıyla bilinen terör örgütü elebaşı Abdi Şahin, Suriye devrimi bayrağının önünde yaptığı konuşmada Türkiye’ye dönük ılımlı sözler sarf etti.

"YENİ YÖNETİMLE UZLAŞTIK"

Abdi Şahin, “Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda yeni Suriye yönetimiyle hemfikiriz ama çözülmesi gereken detaylar var. Türkiye, Suriye’nin tamamında yapıcı bir rol üstlenebilir. Anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesini istiyoruz.” dedi.

Suriye PKK’sı olarak bilinen Suriye Demokratik Güçleri (SDG) askeri yetkilisi sıfatıyla Sky News Arabia kanalına konuşan Ferhat Abdi Şahin, “Heyet Tahrir Şam ile görüşmemiz genel olarak olumlu geçti ve fikir alışverişinde bulunma fırsatımız oldu. Suriye’deki mevcut durumla ilgili çeşitli konularda görüş ve bakış açıları var. Birçok konuyu tartıştık ve bazı konu veya sorunlara çözüm bulmaya çalıştık. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Suriye’ye siyasi çözüm bulunması açısından Suriye krizi aynı zamanda güvenlik ve istikrar meselesi anlamına da geliyor ama bildiğiniz gibi beklenen pek çok pratik detay var.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE KABUL EDERSE SURİYE’NİN HAYRINA OLUR”

Abdi Şahin, “Türkiye’nin ulusal güvenliğine ilişkin endişelerin giderilmesi için önerimiz halen ortadadır ve henüz cevap alamadık. Bu konuda Amerikalı arabulucular ile Türk tarafı arasında görüşmelerin devam ettiğini düşünüyorum. Umarız bir anlaşmaya varılır. Çünkü bu bütün Suriye için hayırlı olacaktır.” diye konuştu.

Muhabirin “Esed’in devrilmesinden sonra Suriye’de artan Türk nüfuzundan ne ölçüde endişeleniyorsunuz?” sorusuna Abdi Şahin’in verdiği cevap şöyle:

“Öncelikle, Türkiye ile gerilimi tırmandırmamak için hâlâ çalıştığımızı vurgulamak istiyorum. Aramızdaki sorunları müzakere yoluyla çözeceğiz ama bunu başarmak için Türkiye’nin adım atması gerekiyor. Mevcut politikadan vazgeçilmeli. Güçlerimize ve bu bölgelere saldıran, dolayısıyla genel olarak güvenliği istikrarsızlaştıran, ona bağlı silahlı gruplarla angaje olmak anlamına gelir.

Türkiye isterse genel siyasi süreçte, yani Suriye’de şu anda yaşananlarda, Kuzeydoğu Suriye’deki siyasi bileşenlerin ve güçlerin temsilcileri de dahil olmak üzere hiçbir tarafı dışlamadan yapıcı veya olumlu çalışmalar yürütebilir.”

KAYNAK: HABER 7