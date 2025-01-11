Hastaneden taburcu olan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

'Konuşanlar' programıyla tanınan Hasan Can Kaya'nın zatürre sebebiyle 8 gündür hastanede olduğu öğrenilmişti. Tedavisi nedeniyle ödüle layık görüldüğü törene katılamayan komedyenden açıklama geldi.

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Hasan Can Kaya, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen '2024 Yılın Yıldızları' ödül törenine zatürre tedavisi sebebiyle katılamadı. Ünlü isim, hastaneden taburcu olduktan sonra paylaşımda bulundu.

Dijital platformda yayınlanan Konuşanlar programı ile aldığı ödül için teşekkür eden Hasan Can Kaya, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi

'ARTIK İYİYİM'

Komedyen, "Medyaya da yansıyan zatürreden ötürü hastanede olduğum için törene katılamadığım doğrudur. Lakin artık iyiyim. Taburcu oldum. Artık bağışıklık sistemim pes edene kadar aylarca uyumadan çalışıp, her yıl başında bir hafta hastanede dinlenmek rutinim oldu. 2025 hızlı başladı. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.