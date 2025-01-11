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Deprem uzmanından kritik uyarı! 'Artçılar devam edecek'

Deprem uzmanından kritik uyarı! 'Artçılar devam edecek'

Hatay'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Hatay'ın gecikmiş artçısı diyen Bektaş korkutan depremle ilgili "Bu tür artçılar devam edebilir. Yıkıcı etkisi olmayan bu tür depremler önceki depremden zarar görmüş binalar için risk faktörüdür." dedi.

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Hatay​'da dün 4 büyüklüğünde bugün ise sabaha karşı 3.8 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. AFAD​ dün saat 07.08'de gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin yerin 13.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedilmesiyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Korkutan depremin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"HATAY'IN GEÇİKMİŞ ARTÇISI"

Hatay'da meydana gelen depremin gecikmiş bir artçı olduğunu ifade eden Bektaş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hatay'ın gecikmiş artçısı 4.1. Yıkıcı deprem​ yaşayan Hatay halkında panik yarattı. Olağan bu tür artçılar devam edebilir. Yıkıcı etkisi olmayan bu tür depremler önceki depremden zarar görmüş binalar için risk faktörüdür. Paniğe gerek yok. Geçmiş olsun."

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