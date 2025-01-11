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Özgür Özel kırmızı kartı neden fiyasko oldu? Ahmet Hakan yanıtladı

Özgür Özel kırmızı kartı neden fiyasko oldu? Ahmet Hakan yanıtladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara kırmızı kart gösterme olayını değerlendiren Ahmet Hakan, Özel'in “Dikkat! Dikkat! Saat 15.00’te çok önemli bir açıklama yapacağım" sözleriyle beklenti çıtasını yükselterek fiyaskoya yol açtığını yazdı.

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Özgür Özel'in "büyük sürprizimiz var" dediği olayın "hükümete kırmızı kart gösterin" çağrısı çıkması komuyonuda tartışma başlattı.

Özel, Mersin'deki açılış töreninde cebinden kırmızı kart çıkararak emeklilere ve geçim sıkıntısı yaşayan tüm kesimlere AK Parti iktidarına 'kırmızı kart' göstermesi çağrısında bulunmuştu.

Özel'in sürprizine bir eleştiri de Ahmet Hakan'dan geldi. Hürriyet'teki yazısında "Bir fiyaskoya yol açmayacak “kırmızı kart” iletişimi yapılamaz mıydı?" diye soran cevabını da böyle verdi:

- Özgür Özel, beklenti çıtasını hiç yükseltmeden hükümete karşı yeni bir protesto yöntemi geliştirdiklerini söylerdi.

- Sürpriz falan demeden “Bugün saat 15.00’te hükümete kırmızı kart gösteriyoruz” diye ne yapılacağını ilan ederdi.

- En sonunda da fiyaskosuz biçimde Mersin’de meydanda kırmızı kartlı eylem gerçekleştirilmiş olurdu.

Bunun için de iletişim dâhisi olmaya falan gerek yoktu.

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