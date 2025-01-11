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Adana'da savcı adayı otel odasında ölü bulundu

Adana'da savcı adayı otel odasında ölü bulundu

Adana'da görevli savcı adayı otel odasında ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan M.C.Y’den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine M.C.Y’nin kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, M.C.Y'nin otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, M.C.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Savcı adayının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Mobbing ve tehditlere maruz kaldığını iddia etmişti

Yalman, saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mobbing ve tehditlere maruz kaldığını, hukuki hakkını da aradığını ancak bir adım atılmadığını iddia etmişti.

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