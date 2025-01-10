ABD'deki yangın kabusu devam ediyor! Ölü sayısı...

Los Angeles'ta şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi tahliye edildi ve 57 binden fazla yapı risk altında. Kenneth Yangını'nın kundaklama olabileceği şüphesiyle bir evsiz adam tutuklanırken, Başkan Biden, yangınlarla mücadelede her türlü kaynağın kullanılacağını ve can kayıplarının artabileceğini açıkladı.

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Los Angeles’ta şiddetli rüzgarların yaydığı yangınlar nedeniyle Kaliforniya deyim yerindeyse kıyameti yaşıyor. Bölgeyi kasıp kavuran orman yangınlarından birini çıkardığı şüphesiyle evsiz bir adam yakalandı. Bölge sakinleri adamı, elinde "alev makinesi" gibi görünen bir zihazla etrafta dolaşırken yakaladı.

"Etrafı ateşe verdi" iddiası

Yerel halkın verdiği bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli Woodland Hills'de bisikletle dolaşırken, Kenneth Yangını'nın başladığı sırada birkaç eski Noel ağacını ve çöp kutusunu ateşe verdi.

Alev makinesi taşıyormuş

Görgü tanıkları bir arabanın aniden durduğunu ve bir adamın "Komşular, yangın çıkarmaya çalışıyor! 911'i arayın!" diye bağırdığını duyduğunu söyledi. Şüphelinin sokaktaki molozları yakmaya çalışırken elinde büyük bir "alev makinesi" taşıdığını aktarıldı.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Komşular harekete geçti ve evsiz adam kaçmaya çalışırken onu köşeye sıkıştırdı. Fox 11'e konuşan bir görgü tanığı, şüphelinin "daha çok bir kaynak makinesine benzeyen bir aletle ilerlemeye çalıştığını" söyledi.

Bölge suç mahalli olarak değerlendiriliyor

Los Angeles Polis Departmanı, yıkıcı Kenneth Yangını'nın çıktığı Victory Trailhead'de kundaklama soruşturması başlatıldığını ve bölgenin "suç mahalli" olarak ele alındığını doğruladı.

Kenneth Yangını öğleden sonra saat 14.30'dan hemen sonra başladı ve o zamandan beri 960 dönümlük alana yayıldı.

Kontrol altına alınamayan yangın Ventura'da yayılmaya devam ediyor.

"Suç olarak araştırılıyor"

Kenneth Yangını'nın kundaklama olup olmadığı sorulduğunda polis yetkilisi, "Şu anda buna inanıyoruz. Suç olarak araştırılıyor." dedi.

Şüphelinin evsiz olduğu düşünülüyor. Los Angeles Polisi, şüphelinin tutuklandığını ve karakola götürüldüğünü doğruladı.

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı

Los Angeles County Şerifi Robert Luna, orman yangınları nedeniyle tüm zorunlu tahliye bölgelerini kapsayan bir sokağa çıkma yasağı kararı alındığını açıkladı.

Yağma ya da hırsızlığı önlemek için memurların tahliye edilen bölgelerde devriye gezdiğini belirten Luna, yangınlarda 153 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu, tahliye uyarılarının yaklaşık 166 bin 800 kişiyi etkilediğini ve yaklaşık 57 bin 830 yapının risk altında olduğunu kaydetti.

Los Angeles'ı kül eden yangın

Salı sabahı çıkan beş ayrı yangın, Los Angeles'da yaklaşık 30 bin dönümlük alanı harap ederek toplu yıkıma ve tahliyelere yol açtı.

Üçü tamamen kontrol altına alınamayan beş yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma başlatıldı.

En az 10 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısının ise artması bekleniyor.

Biden’dan yangın açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, bugün yangın felaketine müdahale çalışmalarına ilişkin brifing verdi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte açıklamalarda bulunan Biden, son 24 saatte bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “Gece boyunca yerel eyalet ve federal itfaiyeciler bazı yangınların yayılmasını kısmen önleyebildi, ancak rüzgarlar önümüzdeki hafta başına kadar bir tehdit olmaya devam edecek. California’nın bu yangınla mücadele etmek ve hayatta kalmak için mümkün olan her kaynağa sahip olduğundan emin olacağız” dedi.

Yangının etkileri nedeniyle Los Angeles'ın şu anda kendisine bir “savaş sahnesini” hatırlattığını kaydeden Biden, iklim değişikliğini orman yangınlarının şiddetini artıran bir faktör olarak gösterdi.

"Can kayıpları artacak"

Gazetecilerin sorularına da yanıt veren Biden, atılan her adımın yeni başkanın ekibiyle paylaşıldığını ve onların da bu çalışmaları sürdürmelerini umduğunu söyledi. Biden can kayıpları konusunda ise, “Büyük ihtimalle artacak” ifadelerini kullandı. İnsanların tahliye ettiği evlerde yaşanan yağma olaylarına da değinen Biden bu konuda “endişeli” olduğunu sözlerine ekledi.