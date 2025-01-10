Aile hekimliğinde yeni dönem: Ücretli hasta bakabilecekler

Sağlık ve sosyal güvenlik sisteminde değişiklik yapan torba yasa Meclis'ten geçti. Aile hekimleri artık mesai dışında ücretli hasta bakabilecek.

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Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeleri de içeren torba yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa, Aile Hekimliği Kanunu'nda önemli değişiklikler getirdi. İşte getirilen bazı düzenlemeler:

-Aile hekimleri artık mesai saatleri dışında ücret karşılığında hasta bakabilecek.

-Aile hekimlerinden alınan bazı raporlar ücretli hale gelecek. Örneğin ehliyet raporu için başvurulması durumunda belli bir miktar ücret alınacak.

-Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 liraya yükseltildi. SGK, sağlık hizmetlerindeki katılım payını, aile hekiminden sevk edilenler için % 50 azaltmaya yetkili olacak.

10 KAT ARTIRABİLECEK

Cumhurbaşkanı söz konusu katkı payını 10 katına kadar arttırmaya yetkili olacak.

-Sigortalılığı 31 Aralık 2008 (dahil) tarihinden önce başlayan, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

-Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak. Bu hüküm, kanunun yayımlandığı ayın başından itibaren uygulanacak.

-Daha fazla klinik araştırma yapılmasına yönelik düzenlemeye gidilecek.

GSS PRİM BORCU ERTELENDİ

Yasaya göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek. Yasaya göre yabancı öğrencilere de GSS'den yararlanma hakkı verildi.