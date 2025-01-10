BYD'nin yeni modeli göz kamaştırdı! ATTO 2'nin özelliklerine bakın

BYD, B-SUV segmentindeki tam elektrikli yeni modeli ATTO 2'yi Brüksel Otomobil Fuarı'nda otomobil tutkunlarıyla buluşturdu.

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Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ATTO 2, BYD’nin güvenlik odaklı yenilikçi Blade Bataryası ve gövde dayanıklılığını artıran Cell-to-Body (CTB) teknolojisiyle dikkati çekiyor. Güvenlik ve dayanıklılık açısından sınıfının en iyileri arasında yer alan model, otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.

ATTO 2, 130 kW güç üreten tam elektrikli motoruyla güçlü bir sürüş deneyimi sunarken, 45.1 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP standartlarına göre 312 kilometre menzil sağlıyor. BYD, şubatta düzenlenecek Avrupa tanıtımında ATTO 2'nin teknik detaylarını ve kapsamlı donanım seçeneklerini otomobil severlere duyuracak.

Kompakt boyutlarda dinamik SUV tasarımı

BYD ATTO 2, kompakt boyutları ve modern SUV çizgileriyle dikkat çekiyor. Araç, 4310 mm uzunluk, 1830 mm genişlik, 1675 mm yükseklik ve 2620 mm aks aralığıyla geniş bir iç mekan sunuyor.

Dış tasarımda keskin hatlı LED farlar, ince gündüz farları ve parlak ön panjur gibi detaylar güçlü ve zarif bir görünüm kazandırırken, aerodinamik ön tampon ve dikey hava girişleri aracın verimliliğini artırıyor. Arka bölümde ise Çin kültüründen esinlenilen "8 rakamı" formundaki stop lambaları aracın estetik karakterini tamamlıyor.

ATTO 2'nin iç mekanında modern çizgiler ve kaliteli malzemeler öne çıkıyor. Kabin genelinde yumuşak dokulu detaylar, orta konsolda ise çift bardaklık, geniş saklama alanları ve elmas kesim vites seçici bulunuyor.

Panoramik cam tavan, ferah bir ortam sunarken, e-Platform 3.0 platformu sayesinde arka koltuklarda geniş yaşam alanı sağlanıyor. Düz zemin tasarımı, özellikle aileler için ideal bir oturma düzeni sunuyor.

Bagaj hacmi 400 litre olan araç, arka koltuklar katlandığında bu alanı 1340 litreye kadar genişletiyor.