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Arkadaşlarıyla ava gitmişti! Kahramanmaraş'ta feci ölüm

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Arkadaşlarıyla ava gitmişti! Kahramanmaraş'ta feci ölüm

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

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Sumaklı Mahallesi'ndeki dağlık alana arkadaşlarıyla ava giden İdris Kazanpınar, burada kayalıklardan düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Arazi şartlarının zor olduğu bölgeye halat yardımıyla inen ekipler, Kazanpınar'ın cansız bedenine ulaştı.

Kazanpınar'ın cenazesi helikopter yardımıyla kayalık araziden çıkartılarak Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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