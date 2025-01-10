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Ebrar Sitesi F Blok davasında ara karar

Ebrar Sitesi F Blok davasında ara karar

Kahramanmaraş depremlerinde 96 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi F Blok davasında, tutuklu sanık Çetin Kurt tahliye edilirken, tutuksuz yargılanan Tevfik Tepebaşı tutuklandı. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi’nin F Blok’una ilişkin davada ara karar açıklandı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 96 kişinin yaşamını yitirdiği binanın sorumluları arasında yer alan sanıklardan Çetin Kurt tahliye edilirken, tutuksuz yargılanan Tevfik Tepebaşı hakkında tutuklama kararı verildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan Ebrar Sitesi, depremin ardından en ağır hasarı alan yerlerden biri olmuştu. 18 bloktan oluşan site, 1400’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği trajik bir felakete sahne olmuştu. F Blok’a ilişkin davada, sanıklar hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

MAHKEME SÜRECİ

Bugün yapılan duruşmada, sanıklardan Çetin Kurt ve başka bir dosyadan tutuklu bulunan Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunma yaptı.

Çetin Kurt, önceki savunmalarını tekrarlayarak tahliyesini talep etti.
Tevfik Tepebaşı ise inşaattan anlamadığını, öğretmen olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Tutuksuz sanıklardan Metin Kazancı ve Berra Elbistanlı’nın yanı sıra depremde yakınlarını kaybeden mağdurlar ve avukatlar duruşmaya katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar ve firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmada yer almadı.

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