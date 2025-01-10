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Erzurum'da bir evde patlama oldu! Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzurum'da bir evde patlama oldu! Yaralılar var

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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2 katlı müstakil bir evde oturma odasında patlama meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan İsmail T. (28) ve yeğenleri Hilal (16), Medine (18) ve Semanur K. (21) kardeşler Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan İsmail T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu, çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.

Patlamanın, sobalı evdeki mutfak tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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