Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan süreç açıklaması!

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreç hakkında açıklama yaptı.Abone ol
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Silahların bırakıldığına dair çağrı yapılması sonrası sürecin hızlanacağını düşünüyorum.Kürtlerin onuru Türklerin gururunu yürütecek bir sürecin korunması önemli" dedi.
Kurtulmuş “İmralı’dan bir an evvel kamuoyunu tatmin edici açıklama gelmelidir.Süreç, siyasi magazin üzerinden köpürtülmemeli. Bu tarihi fırsat, kısa sürede tamamlanmalı. Terörün tamamen tasfiye edildiği Türkiye mümkün.” ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş süreç için 'tarihi bir fırsat' derken "İmralı’dan kamuoyunu tatmin edici açıklama bir an önce gelmelidir" çağrısından bulundu.