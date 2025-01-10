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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur." dedi. Suriye sahasının terörden arındırılmasının 2025'in ilk hedeflerinden olduğunu belirten Fidan, "Terör örgütü yolun sonuna geldi." diye konuştu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da medya temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'nin dış politika gündemi oldukça geniş... 2024'ü özel kılan şüphesiz Suriye'de yaşanan gelişmeler oldu. 2011'den bu yana sabırla sürdürdüğümüz politikamızla hakkı adaleti savunduk. Bugün tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Bölge terörden arındırılmalı, 2025 için birinci önceliğimiz budur. Türkiye bekasına yönelik tehditleri yok etme iradesindedir. Suriye politikamız hakkı adaleti insanlığı savunduk.

"İmar çabalarına destek olmya başladık"

Komşumuzun yeniden imar çabalarına destek olmaya başladık. Türkiye'nin dış politikasında ana eksen zaten dayanışma refah ve barıştır. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur.

"Terörün dini vem illeti yok"

Suriye'deki yeni düzende kimsenin amalı fakatlı ifadeler kullanma lüksü yoktur. Bölgedeki terör örgütleri için yolu sonu geldi. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri için Avrupa, Amerika'nın farkı yoktur. DEAŞ'a karşı da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine ve kararlığına sahiptir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Terörle mücadelede ikircikli tavır sergileyen ülkelerin de terör saldırılarından ders çıkarması gerekmektedir. 

Komşu ülkelerle ilişkiler

Irak'ın güvenlik istikrarını ve barışını kendi ülkemizden farklı görmüyoruz. Irak ile yapılan 27 anlaşma ile ikili ilişkilerimizi kurumsallaştırdık. Yunanistan ile yakaladığımız olumlu ivmeyi ve canlı tempoyu sürdürdük. İyi komşuluk ruhuyla hareket etmemiz hem iki ülkenin hem de bölgenin menfaatine olmaktadır. 

Filistin'de akan kan durmadıkça bölge huzura ulaşamayacaktır. Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalarımızı sürdürüyoruz.

"Rusya-Ukrayna savaşı için müzakereleri sürdürüyoruz"

Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz’de seyrüsefer için müzakereleri sürdürüyoruz. NATO’yu da savunma sanayimizle daha güçlü kılmaktayız. NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olmamız, ittifaka verdiğimiz önemi göstermiştir.

"Trump yönetimiyle açık iletişimi sürdüreceğiz"

ABD ile ilişkilerimiz olumlu. Amerika ile Türkiye birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir. Yenı̇ ABD yönetı̇mı̇yle yapıcı ve açık dı̇yaloğa devam edeceğı̇z, Trump dönemı̇nde olumlu ı̇vmenı̇n devam etmesı̇nı̇ umuyoruz.

(İsrail-Türkiye çatışması yaşanır mı?) İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, çatışmacı politikaları sadece bölge ülkelerinin değil, uluslararası toplumun, uluslararası adaletin sorunu haline geldi. Bu sorun tek başına Türkiye'nin sorunu değildir. İsrail'in ortaya koyduğu problemi, bölge müttefikleriyle ortaklarımızla hep beraber karşılayacağız ve üstesinden geleceğiz.

(Yunanistan'la ilişkiler...) Yunanistan'la aramızdaki olumlu ilişki, bizim yakın ve uzak dönemden miras aldığımız sorunları çözmede iyi anlamda katkı sağlıyor. 

Amerika'nın gücünü kullanarak, arkasına saklanarak (Suriye'de) kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri (Fransa) açıkçası dikkate almıyoruz.

2025'te önemli kırılmaların yaşanabileceğinin emarelerini şimdiden alabiliyoruz.

Suriye'de YPG'ye yeni yönetim veya gerekirse biz operasyon yaparız."

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