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Yangın büyüyor alevler yeni bölgelere sıçradı! Ölü sayısı yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yangın büyüyor alevler yeni bölgelere sıçradı! Ölü sayısı yükseldi

ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

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 Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 6'sı kontrol altına alındı.

Los Angeles emniyet yetkilileri, şehrin Woodland Hills bölgesinde yangın çıkarmaya çalıştığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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