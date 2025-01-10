Akdeniz Belediyesi'ne kayyum sonrası DEM'den açıklama

Akdeniz Belediyesi eş başkanlarının gözaltına alınması ve kayyum atanmasının ardından DEM Parti'den açıklama geldi. Açıklamada "Halk iradesine tahammül edemeyen iktidar ne yaparsa yapsın daha büyük kaybetmeye mahkumdur." denildi.

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DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası Meclis'te partilere bilgilendirme ziyaretleri düzenlemesi gündemde sıcaklığını korurken Mersin'de Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ile Nuriye Aslan'ın gözaltına alınması gelişmesi yaşandı.

Partiden yaşanan yeni kayyum süreciyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Her yerde bu kayyımcı anlayışa karşı durmaya, halkımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz." mesajı verilirken soruşturmanın 2024 yılına ait olduğu belirtildi.

"İKTİDAR DARBECİ PRATİKLERİNDEN VAZGEÇMİYOR"

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada halkın iradesine darbe yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"AKP iktidarı halk iradesine karşı darbeci pratiklerinden vazgeçmiyor. Sabah saatlerinde Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile 4 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Halkın belediyesi daha önceki örneklerden tanık olduğumuz üzere kolluk marifetiyle ablukaya alındı, belediyeye giriş çıkışlar engellendi. Gözaltı ve kayyım gerekçesi yapılan soruşturmanın 2024 yılına ait olduğu söyleniyor.

Bu yöntemlerin tamamını iktidarın yıllardır halk iradesine karşı yürüttüğü darbe pratiklerinden gayet iyi biliyoruz. İçeride ve dışarıda Kürt düşmanlığı yürüten, halk iradesine tahammül edemeyen iktidar ne yaparsa yapsın daha büyük kaybetmeye mahkumdur. Her yerde bu kayyımcı anlayışa karşı durmaya, halkımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz."