Hatay Milletvekili Yayman: Gazetecilerin derdi benim derdimdir!

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Milletvekili Yayman’ın basının önemine ve sorumluluğuna dikkat çekerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için yayınladığı mesajdan öne çıkanlar:

“Medya dördüncü kuvvettir..

Türkiye yüzyılında medyanın önemi artmıştır..

Kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmek için gece, gündüz demeden çalışan ve işini büyük bir fedakarlıkla yapan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum.

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazeteci kardeşlerimi birkez daha rahmet ve duayla anıyorum. Ruhları şad olsun. Deprem bölgesinde gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum.

Gazetecilerin derdi, benim derdimdir!

Çağdaş Demokrasilerde basın 4. kuvvettir. Medyanın özgür olması, demokratik toplum olmanın da bir gereğidir. Dijitalleşme ve sosyal medya gerçeği basını köklü biçimde değiştirmiş ve değiştirmeye devam etmektedir

Kamuoyunun haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden basının, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla her şart altında toplum yararını gözetme sorumluluğu vardır.

Bu yaklaşım biçimi aziz milletimizin basınımıza güvenini artıracak ve basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Türkiye yüzyılında medyaya düşen görev de artmıştır.

Basın çalışanlarımızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da evrensel basın meslek ilkelerini dikkate alarak, kamuoyunu hızlı, tarafsız ve doğru bir şekilde bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Hatay’ımızda görev yapanlar olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı yıllar diliyorum.”