Dünyanın beklediği açıklama geldi! Savaşı bitirelim

Resmen ABD Başkanlığı görevi için gün sayan Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ve bu görüşmeyi ayarlayacaklarını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de "Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş." diye konuştu.

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, görevi devralmasına günler kala Rusya'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini belirtti.

TRUMP: "PUTİN BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

"O (Putin) benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da dile getirdi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş." diyen Trump, söz konusu görüşmenin ne zaman olabileceğine ilişkin detaya girmedi.

Trump, daha önceki açıklamalarında da başkanlık koltuğuna oturduktan sonra kısa sürede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek istediğini ve bunun için Putin ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti.