BIST 10.001
DOLAR 35,33
EURO 36,50
ALTIN 3.033,24
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Jose Mourinho'dan Kasımpaşa taraftarına jest!

Jose Mourinho'dan Kasımpaşa taraftarına jest!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa tribünlerinde bulunan taraftara eşofman üstünü verdi.

Abone ol

Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kasımpaşalı futbolseverlerin ilgisine duyarsız kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yanlarına giderek fotoğraf çekilme isteklerini kırmadı.

Maç sonunda uzun süre soyunma odasına gidemeyen Portekizli teknik direktör kendisine uzatılan formaları da imzalarken, üzerindeki eşofman üstünü çıkartıp Kasımpaşa tribünlerinde bulunan bir taraftara verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan'da hükümet binasına silahlı saldırı
Pakistan'da hükümet binasına silahlı saldırı
Konyaspor, Çorum'u tek golle geçti
Konyaspor, Çorum'u tek golle geçti
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Avn'ı tebrik etti
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Avn'ı tebrik etti
Gaziantep FK'dan kupaya farklı başlangıç
Gaziantep FK'dan kupaya farklı başlangıç
AFAD, gıda krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinlilere un dağıttı
AFAD, gıda krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinlilere un dağıttı
Jose Mourinho: Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil
Jose Mourinho: Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil
Bayraktar TB3, 102'nci uçuş testini geçti
Bayraktar TB3, 102'nci uçuş testini geçti
Suriye'de, pasaport işlemleri 12 Ocak'ta yeniden başlatılacak
Suriye'de, pasaport işlemleri 12 Ocak'ta yeniden başlatılacak
CHP'li başkanın danışmanı peygamberimize küfür edip Erdoğan'a suikast çağrısı yaptı
CHP'li başkanın danışmanı peygamberimize küfür edip Erdoğan'a suikast çağrısı yaptı
Bakan Bayraktar açıkladı! Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yok
Bakan Bayraktar açıkladı! Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yok
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Bakan Göktaş: Aile yapısını koruyarak ülkemizi geleceğe sağlam adımlarla taşıyacağız
Bakan Göktaş: Aile yapısını koruyarak ülkemizi geleceğe sağlam adımlarla taşıyacağız