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Jose Mourinho'dan Kasımpaşa taraftarına jest!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa tribünlerinde bulunan taraftara eşofman üstünü verdi.Abone ol
Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kasımpaşalı futbolseverlerin ilgisine duyarsız kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yanlarına giderek fotoğraf çekilme isteklerini kırmadı.
Maç sonunda uzun süre soyunma odasına gidemeyen Portekizli teknik direktör kendisine uzatılan formaları da imzalarken, üzerindeki eşofman üstünü çıkartıp Kasımpaşa tribünlerinde bulunan bir taraftara verdi.