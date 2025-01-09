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Gaziantep FK'dan kupaya farklı başlangıç

Gaziantep FK'dan kupaya farklı başlangıç

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Gaziantep FK, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Kenan Kodro'nun hat-trick yaptığı maçta Eren Erdoğan da bir gol kaydetti.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 1. hafta mücadelesinde Gaziantep FK evinde ağırladığı İstanbulspor'u Kenan Kodro'nun 24, 88. ve 90+2. dakikalarda ve Eren Erdoğan'ın 86. dakikada attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, B Grubu'nda Göztepe'nin ardından ilk maçta 3 puanı hanesine yazdıran bir diğer takım oldu.

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