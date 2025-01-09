Fenerbahçe kupaya rahat başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller En-Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz'dan gelirken, teknik direktör Mourinho’nun 2. gole tepki vermemesi dikkat çekti.Abone ol
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Youssef En-Nesyri, 27. dakikada Yusuf Akçiçek ve 45+1. dakikada Bartuğ Elmaz kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, gruplardaki ilk maçında 3 puan alarak 2. sıraya yerleşti, Kasımpaşa ise 0 puanla 5. sırada yer aldı.
Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak, Kasımpaşa ise İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.
Mourinho ve ekibi 2. gole tepki vermedi
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında Yusuf Akçiçek ile bulduğu 2. gole sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho ve teknik ekibi herhangi bir tepki vermedi.
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının önemli anları
90'Son düdük geldi ve Fenerbahçe maçı 3-0 kazandı.
90'Maçın sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.
74'Cenk'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda top savunmadan döndü.
55'İrfan Can'ın uzak mesafeden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'GOL! 45+1' Bartuğ Elmaz skoru 3-0 yaptı. Sol kanattan yapılan ortada top savunmadan döndü. Dönen topa gelişine vuran Bartuğ rakip fileleri havalandırdı.
45'İlk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.
40'Emirhan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
37'Maç bu dakikalarda orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.
27'GOL! Yusuf Akçiçek skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topu Mert indirdi. Penaltı noktasında topla buluşan Yusuf yaptığı vuruşta ağları havalandırdı.
22'Yusuf sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Cenk'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
19'İrfan Can ceza sahasının sağında içeri girdi. Savunmanın müdahalesinde top kornere gitti.
11'Fenerbahçeli oyuncular kendi yarı alanında hazırlık paslarıyla ileri çıkmaya çalışıyor.
2'GOL! En-Nesyri, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Cenk içeri ortaladı. Kale önünde En-Nesyri'nin vuruşunda top ağlara gitti.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Kasımpaşa - Fenerbahçe ilk 11'ler
Kasımpaşa: Ali Emre, Adnan, Yaman, Sarp, Yusuf, Sinan, Taylan Utku, Emirhan, Berkay, Yunus Emre, Beraat Doğan.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Çağlar, Yusuf, Mert Müldür, Bartuğ, Szymanski, İrfan Can, Kostic, Cenk, En Nesyri.