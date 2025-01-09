BIST 10.001
DOLAR 35,33
EURO 36,48
ALTIN 3.039,36
HABER /  GÜNCEL

Vahide Perçin'den 'Hürrem Sultan' açıklaması: Meryem Uzerli için yaptım

Vahide Perçin'den 'Hürrem Sultan' açıklaması: Meryem Uzerli için yaptım

Vahide Perçin ve Meryem Uzerli, yıllar sonra Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde buluştu. Perçin, “Meryem’i görmek istiyordum, onu çok seviyorum” diyerek duygularını dile getirdi. Perçin, Muhteşem Yüzyıl dizisine katılmasının sadece yapımcı Timur Savcı’nın isteğiyle değil, aynı zamanda Meryem Uzerli için olduğunu söyledi.

Abone ol

Muhteşem Yüzyıl dizisinde farklı sezonlarda Hürrem Sultan karakterine hayat veren Vahide Perçin ve Meryem Uzerli, yeni bir projede yeniden bir araya geldi. İkili, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde birlikte rol alacak. Vahide Perçin, bu buluşma hakkında duygusal açıklamalarda bulundu.

“ONU UZUN SÜREDİR GÖRMEK İSTİYORDUM”

Perçin, Muhabir Online’a verdiği röportajda, Meryem Uzerli ile yeniden bir araya gelmenin kendisi için çok özel olduğunu belirtti. “Meryem’i uzun yıllar önce görmüştüm. Yeniden karşılaşınca ikimiz de birbirimizi çok özlemişiz gibi sarıldık. Çok tatlı ve çalışkan bir kadın. Onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Çünkü onu görmek istiyordum, kendisine de söyledim. Onu uzun yıllardır bekliyordum” dedi.

“MERYEM İÇİN DE MUHTEŞEM YÜZYIL’I YAPTIM”

Vahide Perçin, Muhteşem Yüzyıl dizisine katılmasının sadece yapımcı Timur Savcı’nın isteğiyle değil, aynı zamanda Meryem Uzerli için olduğunu ifade etti. Perçin, “Meryem için de diziyi tamamlamam gerekiyordu. Onu çok seviyorum. Yolu açık olsun, şahane bir insan” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
 Merkez Bankası'nın toplam rezervler 158 milyar dolara ulaştı
 Merkez Bankası'nın toplam rezervler 158 milyar dolara ulaştı
MHP'li Semih Yalçın: Müsait Dervişoğlu, bilmelidir ki Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır
MHP'li Semih Yalçın: Müsait Dervişoğlu, bilmelidir ki Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır
Diyanet İşleri Başkanlığınca 'Hafız Kal' yarışması düzenlenecek
Diyanet İşleri Başkanlığınca 'Hafız Kal' yarışması düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'ın çıkışlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme
İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'ın çıkışlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve kızı yaralandı
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve kızı yaralandı
Kovid-19 salgını araştırması! Yeni yapıldı sonuç şaşırttı
Kovid-19 salgını araştırması! Yeni yapıldı sonuç şaşırttı
CHP, MEB ile Ülkü Ocakları arasındaki protokolün iptali için dava açtı
CHP, MEB ile Ülkü Ocakları arasındaki protokolün iptali için dava açtı
Citroen'den ocak ayı kampanyası
Citroen'den ocak ayı kampanyası
Merkez Bankası rezervleri arttı! Döviz, altın...
Merkez Bankası rezervleri arttı! Döviz, altın...
Türk sporcular 9. Dünya Yoga Şampiyonası'nda tarih yazdı!
Türk sporcular 9. Dünya Yoga Şampiyonası'nda tarih yazdı!
Belediye harekete geçti! Ayıplı ürün satan işletmeler şimdi yandı!
Belediye harekete geçti! Ayıplı ürün satan işletmeler şimdi yandı!