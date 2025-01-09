Vahide Perçin'den 'Hürrem Sultan' açıklaması: Meryem Uzerli için yaptım

Vahide Perçin ve Meryem Uzerli, yıllar sonra Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde buluştu. Perçin, “Meryem’i görmek istiyordum, onu çok seviyorum” diyerek duygularını dile getirdi. Perçin, Muhteşem Yüzyıl dizisine katılmasının sadece yapımcı Timur Savcı’nın isteğiyle değil, aynı zamanda Meryem Uzerli için olduğunu söyledi.

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Muhteşem Yüzyıl dizisinde farklı sezonlarda Hürrem Sultan karakterine hayat veren Vahide Perçin ve Meryem Uzerli, yeni bir projede yeniden bir araya geldi. İkili, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde birlikte rol alacak. Vahide Perçin, bu buluşma hakkında duygusal açıklamalarda bulundu.

“ONU UZUN SÜREDİR GÖRMEK İSTİYORDUM”

Perçin, Muhabir Online’a verdiği röportajda, Meryem Uzerli ile yeniden bir araya gelmenin kendisi için çok özel olduğunu belirtti. “Meryem’i uzun yıllar önce görmüştüm. Yeniden karşılaşınca ikimiz de birbirimizi çok özlemişiz gibi sarıldık. Çok tatlı ve çalışkan bir kadın. Onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Çünkü onu görmek istiyordum, kendisine de söyledim. Onu uzun yıllardır bekliyordum” dedi.

“MERYEM İÇİN DE MUHTEŞEM YÜZYIL’I YAPTIM”

Vahide Perçin, Muhteşem Yüzyıl dizisine katılmasının sadece yapımcı Timur Savcı’nın isteğiyle değil, aynı zamanda Meryem Uzerli için olduğunu ifade etti. Perçin, “Meryem için de diziyi tamamlamam gerekiyordu. Onu çok seviyorum. Yolu açık olsun, şahane bir insan” dedi.