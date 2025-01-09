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Belediye harekete geçti! Ayıplı ürün satan işletmeler şimdi yandı!

Belediye harekete geçti! Ayıplı ürün satan işletmeler şimdi yandı!

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki işletmelerde son kullanma tarihi geçen ve bozuk gıda satan işletmelere kapatma cezası uygulayacaklarını bildirdi.

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Başkan Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşın sağlığı ve huzuruyla oynayan işletmelere yönelik denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda denetimleri artırarak devam ettiklerini ifade eden Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Son 6 ayda yaptığımız denetimlerde 31 bin 500 iş yerini denetledik. Denetimlerde 3 bin 102 iş yerine yasal işlem uygulandı. Denetimlerde 181 bin son kullanım tarihi geçmiş, bozuk gıdaya el koyduk. 30 ton civarında da bozuk gıdaya el koyduk. Amacımız iş yerlerine ceza yazmak değil. Belediye Kanunu'nun bize verdiği yetkiyle halkın esenliği adına belediye meclisimizde bu ay yeni karar aldık. Bozuk gıda satan, son kullanma tarihi geçen ürünleri satan iş yerlerini bundan sonra birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte bir hafta, üçüncü kez ise iş yerini faaliyetten men edeceğiz. Ruhsatını iptal edip çalışmasına izin vermeyeceğiz. Amacımız vatandaşımızın sağlığını korumak ve düzeni sağlamak."

Tahmazoğlu, ilçedeki işletmelere tebligatta bulunduklarını ve ilçede ayıplı ürün satışına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

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