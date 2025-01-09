Usta sanatçı Edip Akbayram yoğun bakımda

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, evinde düşerek iç kanama geçirdi. Yoğun bakıma alınan ve entübe edilen sanatçının tedavisi sürüyor. Sevenleri sağlığı için dua ediyor.Abone ol
Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerde, ünlü sanatçının iç kanama geçirdiği tespit edildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA
İlk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan Edip Akbayram’ın tedavisi devam ediyor. Doktorlar, sanatçının sağlık durumunu yakından takip ederken, alınan son bilgilere göre Akbayram entübe edildi.