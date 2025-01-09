Huawei, kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 4'ü Türkiye'de satışa sundu

Huawei, kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 4'ün satışını Türkiye'de başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, FreeBuds Pro 4, çift sürücülü gerçek ses teknolojisi ve dijital cross-over sistemi ile ses netliği sunuyor. 11 milimetrelik (mm) dört mıknatıslı dinamik sürücü ünitesi, kararlı ve yüksek kaliteli ses üretiyor. 24-bit/48kHz çözünürlüğe sahip 2,3 Mbps'ye kadar kayıpsız ses aktarımı, dinleyicilere orijinal kayda en yakın deneyimi sağlıyor.

Yapay zeka destekli gürültü engelleme algoritmaları ve kemik iletimli mikrofon teknolojisiyle donatılan FreeBuds Pro 4, 100 desibele (dB) kadar gürültüyü etkili bir şekilde azaltıyor. Hafızalı köpük kulak uçları, gürültü izolasyonunu optimize ederek her ortamda net bir ses deneyimi sunuyor.

FreeBuds Pro 4, gümüş yay formundaki tasarımıyla öne çıkıyor. Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle sunulan kulaklıklar, parlak yüzeyi ve altın renkli Huawei Sound logosuyla dikkati çekiyor.

Çift cihaz bağlantısı, kulaklıklar çıkarıldığında sesi duraklatan Akıllı Algılama ve baş hareketleriyle kontrol gibi kullanıcı dostu özellikler, FreeBuds Pro 4'ü modern yaşam için ideal bir tercih haline getiriyor.

Huawei çevrimiçi mağaza, FreeBuds Pro 4 ürününe özel 500 lira sepet indirimi fırsatı sunuyor. İndirim, sepetteki ürünlere otomatik olarak uygulanıyor. Ayrıca 1 yıl kayıp kulaklık desteğinden de ücretsiz faydalanılabiliyor.