BIST 9.929
DOLAR 35,36
EURO 36,55
ALTIN 3.029,71
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Huawei, kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 4'ü Türkiye'de satışa sundu

Huawei, kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 4'ü Türkiye'de satışa sundu

Huawei, kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 4'ün satışını Türkiye'de başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FreeBuds Pro 4, çift sürücülü gerçek ses teknolojisi ve dijital cross-over sistemi ile ses netliği sunuyor. 11 milimetrelik (mm) dört mıknatıslı dinamik sürücü ünitesi, kararlı ve yüksek kaliteli ses üretiyor. 24-bit/48kHz çözünürlüğe sahip 2,3 Mbps'ye kadar kayıpsız ses aktarımı, dinleyicilere orijinal kayda en yakın deneyimi sağlıyor.

Yapay zeka destekli gürültü engelleme algoritmaları ve kemik iletimli mikrofon teknolojisiyle donatılan FreeBuds Pro 4, 100 desibele (dB) kadar gürültüyü etkili bir şekilde azaltıyor. Hafızalı köpük kulak uçları, gürültü izolasyonunu optimize ederek her ortamda net bir ses deneyimi sunuyor.

FreeBuds Pro 4, gümüş yay formundaki tasarımıyla öne çıkıyor. Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle sunulan kulaklıklar, parlak yüzeyi ve altın renkli Huawei Sound logosuyla dikkati çekiyor.

Çift cihaz bağlantısı, kulaklıklar çıkarıldığında sesi duraklatan Akıllı Algılama ve baş hareketleriyle kontrol gibi kullanıcı dostu özellikler, FreeBuds Pro 4'ü modern yaşam için ideal bir tercih haline getiriyor.

Huawei çevrimiçi mağaza, FreeBuds Pro 4 ürününe özel 500 lira sepet indirimi fırsatı sunuyor. İndirim, sepetteki ürünlere otomatik olarak uygulanıyor. Ayrıca 1 yıl kayıp kulaklık desteğinden de ücretsiz faydalanılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mazhar Alanson'dan hayranlarına müjde!
Mazhar Alanson'dan hayranlarına müjde!
Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi
Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi
Kar maskeli saldırgan için istenen ceza belli oldu! 5 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç detay
Kar maskeli saldırgan için istenen ceza belli oldu! 5 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç detay
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yeni konut kredisi kampanyasının detayları
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yeni konut kredisi kampanyasının detayları
Bolu'da trafik kazası davası sanığı Iraklı sürücü hakkında kırmızı bülten kararı
Bolu'da trafik kazası davası sanığı Iraklı sürücü hakkında kırmızı bülten kararı
Bakanlıktan "Aile Destek Programı'nı Bakan Şimşek sonlandırdı" iddiasına yalanlama
Bakanlıktan "Aile Destek Programı'nı Bakan Şimşek sonlandırdı" iddiasına yalanlama
Gassal dizisi sonrası talep yağdı! Belediye kurs açıyor
Gassal dizisi sonrası talep yağdı! Belediye kurs açıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi: Koza Altın'ın adı değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi: Koza Altın'ın adı değişiyor
Okullar yarıyıl tatiline "şenlik" haftasıyla girecek! MEB gün gün açıkladı
Okullar yarıyıl tatiline "şenlik" haftasıyla girecek! MEB gün gün açıkladı
Minik Efe, nadir görülen hastalıktan babasından yapılan nakille kurtuldu
Minik Efe, nadir görülen hastalıktan babasından yapılan nakille kurtuldu
Mutfak tüpüne zam: Bir yılda yüzde 58'lik artış
Mutfak tüpüne zam: Bir yılda yüzde 58'lik artış
Kuveyt Türk, Isparta'daki güneş enerji santralini devreye aldı
Kuveyt Türk, Isparta'daki güneş enerji santralini devreye aldı