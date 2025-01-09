Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yeni konut kredisi kampanyasının detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk evini alacaklara müjde geldi. Gözler 2025 yılında yeni konut projesine çevrildi. Konut sahibi olmak isteyenler için heyecan verici bu gelişmenin ayrıntıları ise merak ediliyor. Dar gelirliye konut projesinde detayları iş insanı, Gayrimenkul Uzmanı Murat Gültekin verdi.

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İlk kez ev alacaklara yönelik yeni konut kredi kampanyası yolda. İktidar ve ekonomi yönetimi kanadından müjdelerin sinyalleri verilmeye başlandı. 120 ay vadeli 1.000.000 TL çekmek isteyen birine yüzde 1,5 oranla aylık 18 bin TL taksit ödemesi haberleri ise vatandaşı heyecanlandırdı. İşte yeni konut kredi kampanyasına dair merak edilenler.

YENİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dar gelirli vatandaşlara konut müjdesi verdi. Yeni projelerle konut arzı artırılacak, uygun fiyatlı konut imkanları sağlanacak.

Şimşek yaptığı açıklamada;

"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi, bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda devletin atacağı adımlar arasında:

Uygun fiyatlı konut projeleri

Kira kontrol mekanizmaları

Yatırım destekleri ve finansman kolaylıkları yer alacak.

HİÇ EVİ OLMAYANA UYGUN TAKSİTLİ KONUT MÜJDESİ

Kampanyanın detaylarına dair resmi açıklama beklenirken iş insanı, Gayrimenkul Uzmanı Murat Gültekin resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Murat Gültekin paylaşımında, 120 ay vadeli 1.000.000 TL çekmek isteyen birinin yüzde 1,5 oranla aylık 18 bin TL taksit ödeyeceğini ifade ederek şunları yazdı;

120 ay vadeli 1.000.000 TL çekmek isteyen birisi;

%1,5 oranla

Taksit: 18.000 TL

Toplam ödeme: 2.1 milyon TL

%1,26 oranla

Taksit: 16.200 TL

Toplam ödeme: 1.9 milyon TL

%0,99 oranla

Taksit: 14.000 TL

Toplam ödeme: 1.7 milyon TL

UYGUN FAİZLİ KONUT KREDİSİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bakan Şimşek, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için sosyal konut projeleri adına müjdenin sinyallerini verdi. Bakan Şimşek’in açıklamasına göre, sosyal konut projelerine başvurular 2025 yılının son çeyreğinde alınmaya başlanacak.

Bakanlık, 2025 yılı boyunca konut arzını artırarak ekonomik dengeleri iyileştirmeyi planlıyor.