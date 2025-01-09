Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi: Koza Altın'ın adı değişiyor

Akın İpek'in sahibi olduğu ve geçtiğimiz yıllarda Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Koza Altın'ın adı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla değişiyor. KAP'a yapılan açıklamada, şirket için belirlenen yeni isim yer aldı.

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FETÖ'den dolayı terör suçlaması nedeniyle gri kategoride aranan Akın İpek'in 24 Ocak 2017'de tüm mal varlığına el konulmuştu.

Bu gelişmenin ardından Koza Altın ve bünyesinde bulundurduğu 12 şirket de geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilmişti.

TVF'ye aktarılan Koza Altın İşletmeleri'nin adının Cumhurbaşkanlığı kararı ile değiştirileceği açıklandı. Koza Altın'ın adı "Türk Altın İşletmeleri AŞ" olarak değiştirilecek.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ticaret ünvanı olan Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile "Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi" olarak değişmesine karar verilmiştir. İlgili Kamu Kurumları'nın izni ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayı sonrası, Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilecektir." denildi.