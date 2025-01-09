YRP'den istifa eden Gülpınar: Bizi buraya halk getirdi, AK Parti değil

Siyaset sahnesinde son dönemde birçok isim partisinden ayrıldı. Toplumun partisiyle birlikte seçtiği bazı siyasetçiler bağımsız kalırken bazıları da başka bir partiye katıldı. Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da 4 ay önce Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Eski partisi AK Parti'ye geçeceği tartışılan Gülpınar, "AK Parti'ye geçmem. Bizi buraya halk getirdi, AK Parti değil." dedi.

Abone ol

Siyasetçilerin partilerinden istifa etmeleri gündemdeki yerini koruyor. Son olarak DEVA Partisi'nde Mustafa Yeneroğlu, Burak Dalgın ve Selma Aliye Kavaf istifa etti. Daha önce Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katılmıştı. İstifa eden isimlerin parti değiştirip değiştirmeyeceği tartışılmaya devam ederken iki belediye başkanından açıklama geldi.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 2 Eylül'de Yeniden Refah Partisi'nden; Nevşehir Belediye Başkanı Nedim Arı ise İYİ Parti'den istifa etmişti. İki isim de AK Parti'ye katılacakları iddialarını yalanladı.

Nedim Arı, AK Parti’ye asla geçmeyeceğini söyledi. Eski partisi AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanlayan Mehmet Kasım Gülpınar da AK Parti'de istenmediğini anlattı, seçmenin kendisini bağımsız görmek istediğini söyledi.

'AK PARTİ BENİ İSTEMEDİ'

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Gülpınar, "Ben (AK Parti’den) gitmedim zaten, bunlar beni kapının dışına koydu. “Seni vekiller istemiyor, şu istemiyor, bu istemiyor” diyerek, bütün anketleri göz ardı ederek beni kapının önüne koydular. Bana yapacak bir şey bırakmadılar." dedi.

'ÖYLE SİYASETÇİ DE VAR DESİNLER'

Gülpınar, toplumda verdiği sözü hatırlattı, "Hayır, geçmem. Bitti. Bizi buraya halk getirdi, AK Parti değil. AK Parti’ye kalsa hiçbir şekilde bu koltuğa oturmamız mümkün değil. Halkın sesini dinlemem lazım. Her kesimden insan oy verdi bize. 350 bin oy… Bunlar AK Partili mi? AK Parti’nin toplam oyu o kadar. Halk burada oturmamı istiyor. Bağımsız olmamdan memnun. Siyasette ilke çok önemli. İnsanların kaybettiği veya siyasetçide arayıp bulamadığı vasıflardan biri oldu ilkesellik. “Öyle siyasetçiler de var” desinler. Her şey makam mevki demek değil ya! Ben bunun gayreti içindeyim." şeklinde konuştu.