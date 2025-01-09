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Bakanlık ifşaya devam ediyor: Baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta!

Bakanlık ifşaya devam ediyor: Baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta, dana etinde kanatlı eti tespit edilen ürünler ifşa edildi.

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Gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim, Türkiye’de ve dünyada önemini koruyan bir sorun olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması amacıyla taklit ve tağşiş yapılan gıdaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren internet sitesinde, belirli ürün kategorilerinde yapılan ihlalleri markalarıyla birlikte paylaşıyor.

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi. Son yapılan testlerde; baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta, dana etinde kanatlı eti kullanımı tespit edildi.

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